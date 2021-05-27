Назарбаев поговорил с экс-вице-президентом США 

Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с экс-вице-президентом Соединенных Штатов Америки Альбертом Гором, сообщает zakon.kz со ссылкой на elbasy.kz.

Собеседники высоко оценили плодотворную деятельность казахстанско-американской Совместной комиссии Н.Назарбаев-А.Гор по углублению двусторонних отношений в политической и экономической сферах в 1994-1999 годах.

Стороны отдельно обсудили возможности расширения взаимодействия Казахстана и США в области защиты окружающей среды и объединения усилий в целях борьбы против изменения глобального климата.

Елбасы и экс-вице-президент США обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки дня, включая вопросы преодоления пандемии КОВИД-19, укрепления стабильности и безопасности в мире и регионе Центральной Азии.

Нурсултан Назарбаев и Альберт Гор выразили озабоченность по поводу кризиса доверия, санкционного противостояния и нового уровня соперничества между мировыми державами.

В данном контексте Первый Президент Республики Казахстан обратил внимание на свою инициативу о необходимости запуска широкого стратегического диалога по актуальным проблемам планеты между Россией, Соединенными Штатами Америки, Китаем и Европейским Союзом.

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.