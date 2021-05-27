Шесть незаконных майнинг-ферм выявили в Чуйской области

В Бишкеке и Чуйской области сотрудники ГКНБ выявили шесть майнинг-ферм, которые незаконно были подключены к электрическим сетям, передает zakon.kz.

Установлены крупные промышленные объекты, которые незаконно предоставляли электроэнергию для деятельности майнинг-ферм. Последние получали сверхприбыль от потребления электроэнергии, — говорится в сообщении ведомства.

По информации пресс-службы, фермы обнаружили в селе Дружба Чуйской области, на улицах Валиханова и Табалдиева в Бишкеке, на территории завода "Фрунзе" и СЭЗ Бишкека.

Изъято более 2 тысяч единиц оборудования. Возбуждено уголовное дело.

ГКНБ устанавливает причастных к созданию майнинг-ферм и подключению их к сетям.