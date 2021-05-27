Лариса Шепелева освобождена от должности судьи Верховного суда

27 мая 2021, 10:36
Фото: sud.gov.kz

Сенат РК освободил Ларису Шепелеву от должности судью Верховного суда, сообщает zakon.kz.

В соответствии с подпунктом 1) статьи 55 Конституции Республики Казахстан и пунктом 3 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан": рекомендовать Сенату Парламента Республики Казахстан освободить от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан Шепелеву Ларису Аркадьевну в связи с уходом в отставку, - сказал на заседании Сената депутат Владимир Волков.

Депутаты Сената проголосовали за освобождение от должности.


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