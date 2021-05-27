Какие изменения внесли в закон о микрофинансовой и коллекторской деятельности

Глава государства 24 мая подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан", передает zakon.kz.

Согласно поправкам, теперь кредитные истории казахстанцев, погасивших кредиты и не имеющих задолженностей, будут храниться не 10, а 5 лет.

Микрофинансовые организации обязаны указывать информацию о полной стоимости кредита на первой странице договора.

Размер неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательства по возврату суммы микрокредита или уплате вознаграждения по заключенному с физическим лицом договору о предоставлении микрокредита, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, не может превышать в течение 90 дней просрочки 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, по истечении 90 дней просрочки не может превышать 0,03% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы выданного микрокредита за каждый год действия договора о предоставлении микрокредита.

Кроме того, внесены изменения, касающиеся недопущения роста рисков в кредитовании и чрезмерного роста долговой нагрузки граждан по кредитам: по истечении 180 дней просрочки вводится запрет на начисление вознаграждения, комиссий и иных платежей обязательств по всем ипотечным займам.

Банки и микрофинансовые организации обязали представлять в кредитное бюро информацию о номинальных и годовой эффективной ставках вознаграждения.

Закон также содержит новеллу относительно условий и порядка урегулирования задолженности и меры, применяемые в отношении неплатежеспособного заемщика.

Так, для недопущения недобросовестных действий коллекторских организаций: введен запрет коллекторам на звонки с чужих телефонных номеров.

Коллекторские агентства, прошедшие учетную регистрацию до введения в действие данного закона, обязаны до 1 августа 2021 года предоставить в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций информацию о телефонных номерах для контактов с должниками.