В Алматы 69 вакцинированных человек заболели коронавирусом

Глава Управления общественного здравоохранения Алматы Нариман Табынбаев рассказал о выявленных случаях коронавируса среди вакцинированных горожан, передает zakon.kz.

По его словам, с 1 февраля 296 316 человек провакцинированы. Из них 69 человек попали в больницы с коронавирусом. При этом Табынбаев отметил: это не значит, что сразу после вакцинации идет регистрация заболевания.

Если больной поступил в больницу, мы делаем эпидрасследование: когда получил вакцину, первый или второй компонент. 69 человек лежали, и до сих пор некоторые лежат. Причины все разные. Будут расследоваться. Например, был случай, когда молодой человек попал в стационар. Но накануне он отдыхал на Чимбулаке с компанией - в субботу, а в понедельник получил вакцину и через 5 дней попал в больницу. Теперь надо понять, связано ли заболевание с тем, что был контакт до вакцинации или нет, - пояснил Табынбаев.

Он отметил, надо учитывать, что инкубационный период при заболевании коронавирусом может составлять от 2 до 14 дней. По словам спикера, люди могли получить вакцину и до и после контакта с больным коронавирусом.