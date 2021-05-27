Дело Асель Айтпаевой. Подозреваемый будет находится под стражей до 15 июля

Суд избрал меру пресечения подозреваемому по делу о гибели Асель Айтпаевой в Грузии, сообщает zakon.kz.

До 15 июля он будет находится под стражей.

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25 мая Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей М. сроком на 2 месяца, по 15 июля 2021 года включительно. В настоящее время М. подозревается в совершении сделки в отношении А. в целях ее эксплуатации под предлогом трудоустройства в Республике Грузии, повлекшее по неосторожности смерть (ст.128 ч.4 п.2 УК), - говорится на официальном сайте суда Нур-Султана.

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Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая. Девушка выпала из окна девятого этажа. Ее двоюродная сестра рассказала, что перед смертью девушка успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой.

В ходе следствия был задержан гражданин Грузии Зугдиди Бесик Тордуа, которого обвиняют в изнасиловании и доведении до самоубийства. Ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.

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