Скончался поэт, хореограф, сценарист Дюсенбек Накипов

В Алматы в возрасте 74 лет скончался поэт, хореограф-либреттист, сценарист Дюсенбек Накипов, сообщает zakon.kz.

О печальной новости сообщил племянник Дюсенбека Накипова - Жанибек Алимбаев на своей странице в Facebook.

"Скончался сегодня, 26.05.2021г мой дядя, Дюсенбек Накипов – поэт, хореограф-либреттист, сценарист и просто человек с большим сердцем. Окончил Хореографическое училище Большого театра (ныне Московская академия классического танца), в котором учился вместе с Натальей Аринбасаровой (1964), и факультет журналистики КазГУ имени аль-Фараби (1985). Солист балета ГАТОБ имени Абая (1964-1986). Главный редактор творческого объединения “Алем” киностудии “Казахфильм” имени Ш. Айманова (1987-1991).

Организатор ряда международных культурных и гуманитарных программ. Председатель Союза хореографов Казахстана, президент Международного фестиваля “Приз традиций”.

Всегда было интересно вас слушать когда вы приходили к аташке, делясь с ата новыми произведениями, успехами и получая бата от "Музафар аға" как вы его называли. Помню как в 2012 г посещал ГАТОБ им. Абая, где проходил одноактный балет "Время "Ре",где вы были автором либретто. Ваши знания, познания и глубина мыслей поражали нас всех. Уважаемый и всеми нами любимый дядя Дюсенбек, нам Вас будет не хватать!"

Впервые стихотворения Дюсенбека Накипова были опубликованы в книге "Вечер века" в 1995 году.

До 75-летнего юбилея поэт не дожил 10 дней.