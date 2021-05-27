В Алматинской области восстановят еще два сахарных завода

В Алматинской области ставят задачу довести объемы сахарной свеклы до 2 миллионов тонн за счет увеличения площадей до 35 тысяч гектар.

По данным пресс-службы акима Алматинской области, об этом стало сегодня известно на брифинге акима области Амандык Баталов на брифинге в СЦК при Президенте РК в Нур-Султан.

Имея значительный потенциал по поголовью крупного рогатого скота – 1,3 млн. голов, овец и коз – 4,5 млн. голов, около одного 1 млн. посевных площадей, Алматинская область по праву становится одним из самых активных участников Национального проекта на 2022-2026 годы. К примеру, по производству сахара сейчас действуют два завода, планируется восстановить Алакольский и Карабулакский. И мы ставим задачу довести объемы сахарной свеклы до двух миллионов тонн за счет увеличения площадей до 40 тысяч гектар, - сказал аким области.

Также в регионе приступили к реализации проекта по переработке мяса "Жетісу қой" мощностью 30 тыс.тонн. На сегодня решены все организационные вопросы, выделены средства на строительство инженерной инфраструктуры. Инвестор приступил к проектированию завода. Выделен земельный участок для строительства завода по переработке мяса КРС "Тайсон Фудс" мощностью 500 тыс.голов КРС.

Кроме того, в прошлом году в регионе введены две крупные птицефабрики - "НаурызАгро" (160 млн.штук яиц) и "OTAN GreenFood" (29 тыс.тонн мяса), планируется строительство еще двух - "Прима кус" мощностью 37 тыс. тонн мяса и "Aitas KZ" мощностью 160 млн. штук яиц и 120 тыс. тонн мяса бройлеров в год. По итогам года объем валовой продукции сельского хозяйства в Алматинской области превысит один трлн. тенге, экспорт продукции АПК достигнет 220 млн.долл.США или на 18% больше 2020 года.