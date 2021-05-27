Совет директоров одобрил оптимизацию холдинга "Байтерек"

На заседании Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы стратегии развития и оптимизации структуры Холдинга.

Утвержден проект скорректированной Стратегии развития холдинга "Байтерек" до 2024 года, в которую включено новое направление деятельности – развитие агропромышленного комплекса. В Стратегии пересмотрен жилищный блок Холдинга в части создания Единого оператора жилищного строительства и преобразования Жилстройсбербанка Казахстана в АО "Отбасы банк".

Расширены инструменты финансовой поддержки крупного, малого и среднего бизнеса и развития экспортного потенциала, усилена проактивная роль и клиентоориентированность Холдинга.

На заседании также рассмотрены годовая финансовая отчетность за 2020 год, План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления, вопросы управления рисками и внутреннего контроля Холдинга.