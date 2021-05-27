На отчетном выступлении об итогах развития Алматинской области глава региона Амандык Баталов прокомментировал слухи о его уходе на пенсию, передает zakon.kz.

Как отметила журналист, в телеграм-каналах, соцсетях акима Алматинской области периодически "отправляют на пенсию". Что он об этом думает?

Меня тоже все время кто-то спрашивает. Раз мне глава государства доверил эту должность, у меня сил здоровья хватает... Я всегда говорю своим подчиненным: скажут завтра в 12 часов ты уйдешь с работы, я до 12 буду честно и ответственно нести это бремя, и работать для людей, исполнять поручения главы государства. Это вопрос такой - когда уйду: завтра, послезавтра, через полгода. Пусть думают, гадают. Но в данной мне возможности я делаю что-то для людей, для области, стараюсь свой опыт передать, подсказать молодым, - сказал Амандык Баталов.

Он добавил, что работы очень много, и от этой работы он получает только удовольствие, так как делает что-то хорошее людям.