Как БРК оказывает поддержку предприятиям обрабатывающей промышленности

100 млрд тенге долгосрочных займов выделил Банк Развития Казахстана для 11 банков второго уровня в 2014 и 2015 годах, предназначенных для развития обрабатывающего сектора экономики Казахстана. О том, куда именно направлены финансовые средства и чем сегодня живут предприятия, получившие поддержку, в материале kdb.kz.

В обрабатывающем секторе затраты в процессе производства продукции являются ключевым фактором, влияющем на способность предприятий конкурировать на открытом рынке. Каждая производственная ступень или операция нуждается в постоянном улучшении и повышении эффективности, что заставляет компании крутиться в непрерывном водовороте поиска более дешевого сырья, материалов, инженерных подрядчиков. Такое отсутствие доступа к гибкой системе производства в текстильной группы компании "Azala" наладили сами – сегодня это единственный действующий в стране вертикальный кластер от производства элитных хлопковых семян до получения готовой швейной продукции.

Благодаря тому, что мы являемся предприятием полного цикла производства, нам удается держать себестоимость готовой продукции на низком уровне. Соответственно это позволяет компании увеличивать объемы производства и импорта, а также конкурировать не только на внутреннем рынке текстиля, но и на международном, - поделился генеральный директор ТОО "Azala" Берик Кадыралиев.

Текущая производственная мощность компании превышает 2800 тонн пряжи и 14 млн погонных метров готовой и суровой ткани в год, в то время как объемы переработки хлопка-сырца составляют 60 000 тонн и выпуск хлопка-волокна - 19 700 тонн в год. При этом за сутки на предприятии производится около 5 тысяч комплектов постельного белья. По словам представителей текстильного комбината, благодаря современному оборудованию и налаженному технологическому процессу, компания способна производить более 2,5 млн комплектов постельного белья, а также 7 млн единиц махровых изделий в год.

ТОО "Azala" находится в Шымкенте, регионе являющимся лидером по производству текстильной продукции в стране. По официальным данным, на его долю приходится более 35% от основного объема производства текстильной промышленности РК. Благодаря запуску предприятия в 2020 году удалось создать 650 постоянных рабочих мест, а также решить проблему импортозамещения. Более того, на сегодняшний день готовая продукция Шымкентской фабрики активно завоевывает международные рынки, ее продукция уже экспортируется в Литву, Латвию, Германию, Италию, Польшу, а также в страны ближнего зарубежья.

Группа компаний "Azala" решает вопросы сельхозтоваропроизводителей - это единственный отечественный покупатель и потребитель для переработки хлопка в Туркестанской области. Финансирование БРК оказывает мультипликативный эффект на отрасль. Наша компания закупает хлопок у 1,5 тысячи крестьянских хозяйств. Общее количество занятых рабочих в отрасли составляет 500 тысяч человек. Доля хлопка во внутреннем региональном продукте составляет 70%. Таким образом, мы обеспечиваем гарантию потребления отечественного хлопка, - подчеркнул глава хлопкового кластера.

По его словам, в настоящее время ведется строительство второго этапа "Azala Cotton", на котором будут задействованы 300 человек. В целом, группа компаний к концу года сможет трудоустроить около 1,5 тысячи человек в городе Шымкент.

Необходимо отметить, что запустить столь важное для региона предприятие удалось благодаря господдержке в лице АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, дочерняя структура Холдинга "Байтерек"), которое выделило финансовые средства банкам второго уровня для дальнейшего развития сектора крупного предпринимательства в обрабатывающей промышленности

Стоимость проекта составила 3,8 млрд тенге, заемные средства по линии "Народного банка" пошли на расширение производства, в частности на открытие красильно-отделочного и швейного цеха.

Напомним, в 2014 и 2015 годах после падения инвестиций в обрабатывающую промышленность с 14,8% до 6,9% за 5 лет, правительство приступило к реализации плана по повышению доступности кредитных средств в национальной валюте для обрабатывающей промышленности и секторов, предоставляющих им соответствующие услуги. Причина такого шага заключалась в том, что тогда анализ рынка выявил кризис, связанный с нехваткой оборотного капитала и недостатком долгосрочных источников фондирования. Так, на поддержку субъектов крупного предпринимательства через механизмы межбанковского кредитования БРК выделили заемные средства на общую сумму 100 млрд тенге для финансирование конечных заемщиков через БВУ.

В соответствии с Постановлением Правительства РК от 5 декабря 2014 года №1276, банками второго уровня профинансирован 61 проект в обрабатывающей промышленности на общую сумму 72,3 млрд тенге (144,5%% средств) с учетом вторичного освоения средств. По Постановлению Правительства от 11 марта 2015 года №124 профинансировано 82 проекта на сумму 94,8 млрд тенге (189,6% средств) с учетом вторичного освоения. Целевое назначение фактически освоенных средств: инвестиции – 34,7 млрд тенге, рефинансирование – 27,6 млрд тенге, пополнение оборотных средств – 33,5 млрд тенге.

Еще одним успешным профинансированным проектом является ТОО "STYNERGY", занимающееся производством металлических изделий. Как рассказала финансовый директор Надежда Демидова, компания впервые обратилась за финансовой поддержкой в рамках ДКБ-2020 в 2014 году. Первая линия была открыта в "Сбербанке" на сумму 900 млн тенге, позже предприниматели также неоднократно приобретали оборудование за счет кредитных средств БРК. В настоящее время по линии БРК взят займ в размере 1 млрд тенге на пополнение оборотных средств и более 500 млн тенге на приобретение оборудования.

В 95 % случаев мы приобретали за счет средств БРК сырье (металл) для производства, что позволило в свою очередь увеличить объем производства, а также возможность производить новые виды товара для повышения конкурентоспособности. После увеличения производственных мощностей, компания увеличила количество рабочих мест на 50 человек. На данный момент мы обеспечиваем работой 315 человек, что сказалось на увеличении объема выплачиваемых налогов. Данная программа позволяет существенно сократить затраты по выплате вознаграждения, что является ощутимой поддержкой для бизнеса, - рассказала Надежда Демидова.

Первый высокотехнологичный завод по производству смазочных материалов мирового класса в Казахстане "Hill corporation" также в числе тех предприятий, которые участвовали в программе ДКБ-2020. Как рассказал финансовый директор Ерсин Шакеев, в 2015 году компанией по линии БРК на инвестиционные цели были привлечены средства в "Народном банке" в размере 3 млрд тенге. Позже на пополнение оборотных средств компания получила займ в размере 300 млн тенге.

С помощью средств БРК мы дополнительно запустили два проекта завод по производству базовых масел группы 1 и завод производство пластичных смазок. Увеличили производственную мощность на 29 500 тонн продукции. Приняли на работу 110 человек, увеличились отчисления налогов на 30% или 350 млн тенге. На текущей стадии совместно с БРК рассматривается проект по строительству завода по производству базовых масел группы 2 и 3 в Шымкенте, - поделился планами Ерсин Шакеев.

В свою очередь, управляющий директор БРК Дастан Ахметов отметил, что программа поддержки отечественных субъектов крупного предпринимательства в обрабатывающей промышленности посредством межбанковского кредитования для Банка Развития является приоритетной.

Данная программа позволяет нам следовать своему мандату без конкуренции с коммерческими банками. Благодаря подобной кооперации БРК и БВУ в Казахстане реализуются стратегически важные проекты, необходимые для создания прочной инфраструктурной базы и улучшения благосостояния населения в регионах, - резюмировал управляющий директор БРК Дастан Ахметов.

Напомним, межбанковское кредитование – это обусловленное финансирование БРК конечных заемщиков через банки второго уровня. Его целью является финансирование БРК проектов частного предпринимательства в приоритетных отраслях экономики, создание новых и расширение действующих предприятий в обрабатывающей промышленности, рефинансирование действующих проектов и пополнение оборотного капитала.