В ФСБ рассказали о состоянии украинского противотанкового рва на границе с Россией

Украиной практически прекращены работы по сооружению противотанкового рва на границе с Россией, об этом в интервью сообщил Владимир Кулишов, первый замдиректора ФСБ России, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В 2015 году правительство тогдашнего премьера Украины Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена" на восточной границе Украины. По данным, на оснащение и модернизацию границы с РФ было потрачено около двух миллиардов гривен, заявлял тогда Сергей Дейнеко, глава государственной пограничной службы Украины. Деньги потрачены на обустройство противотанкового рва, контрольно-следовой полосы, рокадной дороги, а приграничную полосу оборудуют тепловизорами и системой видеонаблюдения.

Владимир Кулишов отметил, что в течение прошлого года работы практически не проводились.

В прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проекта. Владимир Кулишов

Общественная организация StateWatch ранее заявляла, что проект "Стена" в настоящее время выполнен на 51,4%.