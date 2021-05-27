Назначен заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий

Нурлан Джалгасбаев назначен на должность заместителя председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК, сообщает zakon.kz.

На этом месте он сменил Ивченко Елену Дмитриевну, которая занимала должность заместителя Председателя КРЕМ МНЭ РК с октября месяца 2019 года.

Нурлан Джалгасбаев 1980 года рождения, в 2002 году окончил Университет им. Сулеймана Демиреля по специальности "Экономика и менеджмент", 2016 году АО "Университет КАЗГЮУ" по специальности "Право".

Трудовую деятельность начинал, работая обычным менеджером в различных частных организациях в таких городах, как Алматы и Москва.

С августа 2008 года по март 2012 года начал свою карьеру на государственной службе, занимая должности от главного специалиста до начальника отдела Межрегиональной инспекции Агентства РК по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) по Костанайской и Северой-Казахстанской областям.

Затем с марта 2012 года по октябрь 2019 года был заместителем руководителя Антимонопольной инспекции Агентства РК по защите конкуренции по Костанайской области, которая реорганизовывалась в департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК, в департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Костанайской области, где также занимал должность заместителя руководителя.

А с октября 2019 года по настоящее время занимал должность Руководителя Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Акмолинской области.

В 2016 году был награжден нагрудным знаком "Антимонопольному органу Республики Казахстан 25 лет".