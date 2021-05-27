Какие технологии будут признавать "зелеными" в Казахстане

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов подготовило проект постановления правительства "Об утверждении Правил признания технологий в качестве "зеленых" технологий", передает zakon.kz.

Цель Правил - предоставление руководства по определению критериев "зеленых" технологий, процедуре признания (экспертизе) технологий в качестве "зеленых" технологий.

Согласно документу, к "зеленым" проектам относятся определенные на основе утвержденной классификации (таксономии) проекты, направленные на повышение эффективности использования существующих природных ресурсов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности, энергосбережения, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к изменению климата.

"Зеленые" технологии – экологически безопасные технологии производства, созданные на основе современных достижений науки, учитывающие экологические, экономические, социальные аспекты устойчивого развития, которые охватывают следующие сферы и направлены на:

производство нетоксичных продуктов по замкнутому циклу: "производство – утилизация – новое производство";

максимальное сокращение отходов за счет инноваций в технологиях и в структуре потребления;

замену невозобновляемых природных ресурсов на альтернативные возобновляемые источники сырья и энергии;

внедрение биотехнологий в земледелие, животноводство и переработку сельскохозяйственной продукции, производство биологических препаратов для сельского хозяйства;

производство энергии из возобновляемых источников энергии (солнечной энергии, энергии ветра, гидро-, геотермальной энергии, биомассы, водорода), снижение вредных выбросов в атмосферу, повышение эффективности использования топлива, а также энергоэффективности зданий и бытовых приборов;

выведение устойчивых зеленых насаждений, имеющих высокий поглотительный эффект парниковых газов из окружающей среды, направленный на смягчение последствий изменения климата;

производство строительных материалов, не содержащих токсичных и канцерогенных веществ, с использованием отходов производства и потребления.

Отнесение технологий к "зеленым" заключается в оценке одного или более репрезентативных параметров. Для критериев и характеристик технологий устанавливается один или более репрезентативных параметров.

Как отмечается, критерии "зеленых" технологий являются едиными для технологий любого вида экономической деятельности.

Сферы применения "зеленых" технологий включают, но не ограничиваются производством нетоксичных продуктов по замкнутому циклу, производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, ресурсосбережением, переходом на альтернативные и возобновляемые источники сырья и энергии, управлением отходами и снижением доли/утилизации отходов, внедрением биотехнологий в сельском хозяйстве, снижением водопотребления и энергопотребления, снижением и поглощением вредных выбросов в атмосферу и др.

Основной целевой направленностью указанных критериев является существенное снижение негативного воздействия на окружающую среду и достижение устойчивого развития.

При отнесении технологии к "зеленой" рассматривают следующие критерии:

назначение; ресурсосбережение; энергетическая эффективность; предотвращение и минимизация отходов; безопасность технологии.

Посмотреть полностью Правила можно на сайте "Открытые НПА", они размещены для публичного обсуждения до 10 июня.