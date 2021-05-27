На 200 млрд увеличен бюджет Минздрава за год – Алексей Цой

Глава ведомства сообщил, что в текущем году бюджет Министерства здравоохранения увеличен на сумму около 200 млрд. тенге, об этом передает zakon.kz.

Алексей Цой рассказал в интервью блогеру Нартаю Аралбайулы, насколько увеличился бюджет Министерства здравоохранения по сравнению с прошлым годом.

Если сравнивать прошлый и текущий год, то в прошлом году бюджет составлял 1 трл. 662 млн 991тыс тенге, в текущем году 1 трл 862 млн 672 тысяч тенге. Примерно, повышение финансирования составляет порядка 200 млрд тенге.

Как пояснил министр, эти большая часть выделенных средств пошли лечение коронавирусных больных и надбавки для медиков, которые работали в закрытых на карантин медучреждениях.

Глава Минздрава рассказал, все ли сотрудники больниц получили обещанные повышенные надбавки за работу в закрытых на карантин клиниках.

У нас на тот момент когда действовали такие нормы, при акиматах создали региональные советы, целые рабочие группы. Все те заявления, которые на тот момент были им поданы и рассмотрены положительно, все были возмещены. Очень большое количество заявлений было рассмотрено, те которые рассмотрены положительно, все они получили выплаты. Если какие-то вопросы возникают, есть механизмы возмещения за счет местных исполнительных органов, либо профсоюзов. Если какие –то моменты возникают, они возмещают за счет собственных средств или общественных фондов.