В ЛНР завели уголовное дело на Протасевича

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики возбудила уголовное дело в отношении Романа Протасевича, передает zakon.kz.

Ему вменяется участие в деятельности "террористической организации "Азов", запрещенной в ЛНР. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

Следственным отделом по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов войны <...> возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Республики Беларусь Протасевича Романа Дмитриевича, 5 мая 1995 года рождения, по факту участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Луганской народной республики признана террористической, применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международными договорами, оружия массового поражения, запрещенного международными договорами, и совершения геноцида. генеральная прокуратура ЛНР

Там добавили, что Протасевич, "применяя тяжелое вооружение... совершил ряд особо тяжких преступлений".

23 мая в Минске экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.