Голливудская звезда захотел вступить в партию "Справедливая Россия"

Американский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, сообщил о желании вступить в партию "Справедливая Россия", передает zakon.kz.

Об этом сообщила изданию "Открытые медиа" пресс-секретарь сопредседателя партии Захара Прилепина, Елизавета Кондакова.

В субботу Сигал примет участие в заседании палат депутатов партии, в котором планируется обсудить итоги первых 100 дней работы партии, говорится в анонсе мероприятия. Ожидается, что после заседания Сигал получит партийный билет.

Стивен Сигал в 2016 году получил российское гражданство по указу Владимира Путина. Президент РФ лично вручил ему паспорт. В 2018 году актер присутствовал на инаугурации Владимира Путина и на параде Победы на Красной площади. В том же году приказом министра иностранных дел России Сигал назначен специальным представителем МИД России по гуманитарным связям России и США. Американский актер также зарегистрировал ИП для выступлений на корпоративах.

В 2018 году Сигал предложил себя на место губернатора Приморского края. Соответствующее заявление он сделал на встрече со зрителями во Владивостоке на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого". Позднее первый вице-спикер ГД от КПРФ Иван Мельников заявил, что коммунисты не намерены выдвигать голливудского актера в губернаторы Приморского края.