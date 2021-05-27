Президенту представили книгу о голоде 1930-х годов в Казахстане

Глава государства принял Председателя Сената Парламента Маулена Ашимбаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы законодательного обеспечения поручений Президента страны. Председатель Сената сообщил о принятии ряда законов, включая изменения и дополнения в республиканский бюджет, поправки в выборное законодательство. Данные законы были подписаны Главой государства. Верхняя палата также приняла закон, регулирующий закупки квазигосударственного сектора. На рассмотрении парламентариев находятся законопроекты по развитию социального предпринимательства, по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс и другие.

По информации Маулена Ашимбаева, с начала текущей сессии сенаторы выступили инициаторами 12 законопроектов, 3 из которых приняты Парламентом, 4 – на рассмотрении Сената и Мажилиса, еще 5 находятся на стадии инициирования.

Спикер рассказал Касым-Жомарту Токаеву о развитии межпарламентского сотрудничества, укреплении контактов с законодательными органами России, Узбекистана и других стран.

Маулен Ашимбаев также представил Главе государства сборник "Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Документальная хроника", подготовленный в рамках поручения Главы государства. В данном трехтомном издании собрано более тысячи архивных документов, повествующих о трагической истории принудительной коллективизации в Казахстане.