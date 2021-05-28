Найдены вандалы, осквернившие памятник героям войны в Усть-Каменогорске

Найдены вандалы, которые осквернили памятник героям Великой Отечественной войны в Усть-Каменогорске. Ими оказались брат с сестрой девяти и одиннадцати лет, сообщает zakon.kz.

Дети сначала подожгли в Вечном огне искусственные цветы и венки, а потом пытались потушить их о стену с фамилиями фронтовиков и испортили буквы, передает Первый канал "Евразия".

Ранее сообщалось, если хулиганов найдут, им грозит штраф, либо арест на 40 суток, либо общественные работы. Но такие меры к детям применить нельзя. Полиция провела беседу с родителями. Им же, вероятно, придется отвечать по административной статье за то, что плохо воспитали своих детей.