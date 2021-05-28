ICAO объявила о расследовании посадки самолета Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO) приняла решение провести расследование в связи с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Мы полностью поддерживаем решение ICAO провести прозрачное и независимое расследование в связи с инцидентом в Белоруссии и приветствуем поддержку наших международных коллег в обеспечении того, что это будет сделано, - заявил министр транспорта Ирландии Имон Райан.

Отмечается, что совет Международной организации гражданской авиации глубоко обеспокоен "вероятным насильственным разворотом борта FR4978".

Совет решил провести расследование этого события с целью установления фактов <...> Совет также призвал все государства-члены ICAO и другие заинтересованные стороны сотрудничать с этим расследованием, — указано в заявлении.

Ранее сообщалось, что промежуточные итоги расследования могут быть представлены 25 июня.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. После посадки белорусские правоохранители задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту воздушного судна. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Беларуси Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.