Глава Минэнерго США назвала российский газ самым грязным в мире

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что выступает против строительства газопровода "Северный поток-2", так как полученный в России природный газ "самый грязный" в мире, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Так она прокомментировала строительство газопровода на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям.

Грэнхолм заявила, что не поддерживает решение администрации президента Джо Байдена не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода "Северный поток-2". По словам Грэнхолм, ее ведомство не участвовало в консультациях, посвященных ограничительным мерам против проекта.

Министр заявила, что выступает против завершения строительства трубопровода.

Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле, — сказала она.

По мнению главы Минэнерго, вопрос о санкциях против "Северного потока-2" должен был возникнуть раньше.

Это хороший урок. <...> Мы должны были остановить его до того, как он будет построен, — добавила Грэнхолм.