Женщина узнала в доноре спермы своего врача и обвинила его в изнасиловании

Жительница американского штата Нью-Джерси, прошедшая процедуру экстракорпорального оплодотворения, спустя много лет узнала, что донором спермы был ее врач, и обвинила его в "медицинском изнасиловании", сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.

В 1983 году Бьянка Восс (Bianca Voss) обратилась к нью-йоркскому акушеру-гинекологу Мартину Гринбергу (Martin Greenberg), чтобы пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения.

Я хотела, чтобы донором был кто-то анонимный, — рассказывает женщина. — Он спросил: "Не возражаете, если донором будет еврей?". Я ответила: "Нет", и на этом все закончилось. Я думала, что донором может оказаться какой-нибудь студент-медик из больницы, но это максимум. Потом врач попросил меня выписать чек на 100 долларов, чтобы заплатить донору за беспокойство.

Процедура прошла успешно, и в 1984 году у Восс родился ребенок. А осенью 2020 года дочь Восс, которой к тому времени исполнилось 36 лет, прошла генетический тест компании 23andMe и обнаружила, что ее отцом был Мартин Гринберг, ныне проживающий во Флориде.

Пострадавшая утверждает, что это причинило ей эмоциональную боль и стало причиной изнурительных тревог. Она подала в суд и будет добиваться выплаты компенсации.

Отвратительный и злонамеренный поступок Гринберга неэтичен, неприемлем и незаконен, — заявил ее адвокат Джейсон Кейн (Jason Kane).