Регионов в "красной" зоне по коронавирусу становится все меньше

4 региона Казахстана находятся в "красной" зоне по коронавирусу, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации на 28 мая. Теперь ситуация выглядит следующим образом:

В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.

В "зеленой" зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.