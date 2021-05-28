Регионов в "красной" зоне по коронавирусу становится все меньше

4 региона Казахстана находятся в "красной" зоне по коронавирусу, сообщает zakon.kz.
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации на 28 мая. Теперь ситуация выглядит следующим образом:
В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская области.
В "желтой" зоне: Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.
В "зеленой" зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.
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