Акимат Нур-Султана представил список застройщиков, не имеющих права на привлечение денег дольщиков

Акимат Нур-Султана составил список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства, у которых отсутствует разрешение на привлечение денег дольщиков, передает zakon.kz.

Акимат сообщает, что все сделки, совершенные в обход действующего законодательства, в том числе предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования, в нижеуказанных многоквартирных жилых комплексах являются недействительными.

Для сохранности средств граждан акимат Нур-Султана просит быть бдительными и не рекомендует приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов.

Привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве", при этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана, а также ст. 214 Уголовного Кодекса за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

По всем имеющимся вопросам следует обращаться в ГУ "Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан" по адресу г.Нур-Султан, район Сарыарка, улица Бейбитшилик 8. Информацию можно также получить, позвонив по телефонам: 8 (7172) – 55-04-28, 55-04-30.

Со списком застройщиков без права на привлечение денег дольщиков можно ознакомиться ниже: