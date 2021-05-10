Павлодарские овощеводы завершают посевную кампанию

В Черноярском сельском округе – овощной житнице области – уже засеяли лук, картофель, капусту и продолжают высаживать морковь. О планах на урожай у аграриев узнал глава региона Абылкаир Скаков, посетивший Павлодарский район.



Рабочую поездку аким Павлодарской области начал с села Новочерноярка. В прошлом году здесь восстановили многоквартирные дома, простаивавшие много лет, и подвели к ним инженерные сети. Теперь по программе "Ауыл – ел бесiгi" в населенном пункте благоустраивают дорожную и социальную инфраструктуру. Сегодня здесь ведут ремонт в сельском доме культуры.





В Новочерноярке ремонтируют улицы, в этом году планируем установить площадку для игры в баскетбол и волейбол, - сообщил аким Павлодарского района Жанат Шугаев. - Кроме этого благодаря нашим сельхозтоваропроизводителям есть намерение оборудовать здесь детскую площадку.

У местных овощеводов сегодня горячая пора. Они уже засеяли лук, картофель, капусту и сейчас высаживают морковь. Как признались аграрии, они очень ждут дождей. Однако, чтобы не сильно зависеть от осадков, фермеры покупают поливальное оборудование, до 50% стоимости которого субсидируется за счет государства. Перед главой региона они подняли вопрос рационального распределения удешевленного топлива: согласно правилам, объемы горючего выделяются исходя из посевных площадей, и небольшие хозяйства получают всего 1-2 тонны топлива.





Выходит больше возни, поэтому многие отказываются от удешевленного горючего, - говорит глава крестьянского хозяйства "Родник" Геннадий Андрейцев. - К примеру, на одном гектаре мы выращиваем около 53 килограммов капусты. 60 литров солярки, которые мы получаем для возделывания этого гектара, нам не хватает, ведь нам постоянно нужно поливать свои саженцы и обрабатывать их.

В крестьянском хозяйстве "Эльдар" Абылкаиру Скакову рассказали о нехватке механизаторов. Аким заверил, что над решением этой проблемы в регионе активно работают, но оно зависит и от инициативности самих аграриев.

Без человеческого капитала не будет развития, - сказал глава региона. - Фермерам нужно выходить на связь с нашими колледжами, которые готовят специалистов для сельского хозяйства, и заключать договоры с ними. Профориентационную работу с молодежью необходимо вести уже со второго-третьего курса.

Побывал аким области и на птицефабрике ТОО "Turkey PVL", где уже поставили около 300 тонн продукции. Сегодня здесь планируют установить пять новых птичников и увеличить объем производства до 10 тонн чистого мяса в сутки.





Сегодня мы работаем с Нур-Султаном, Карагандинской областью, выходим на рынок Западного Казахстана и России, - отметил директор ТОО "Turkey PVL" Ербол Досыбаев. - В наших планах производить из мяса индейки полуфабрикаты. Для этого мы ведем переговоры с немецкой компанией и подбираем необходимое оборудование.

Сейчас мы работаем за счет собственных средств, - подчеркнул глава предприятия Куаныш Темиргалин. - Наша проектно-сметная документация уже прошла экспертизу и получила одобрение в холдинге "Байтерек". Если удастся ускорить процесс финансирования проекта, мы готовы сдать молочно-товарную ферму уже в следующем году. Это вполне реально.

Вблизи села Новоямышево приступили к реализации еще одного крупного проекта – здесь реконструируют 1,6 тысячи гектаров орошения, которые не использовались много лет. Уже этим летом в ТОО "Agro-Trade PV" начнут орошать около 600 гектаров угодий и выращивать картофель, кормовую кукурузу и люцерну. В будущем здесь же планируют молочно-товарную ферму на 1,2 тысячи голов скота.Абылкаир Скаков пообещал поддержку и отметил, что в агропромышленной отрасли всегда будут приветствоваться комплексные проекты, рассчитанные на развитие и орошения, и молочного или мясного производства.