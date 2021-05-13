В Павлодарской области запущен региональный инвестиционный штаб

О структуре и задачах регионального инвестиционного штаба рассказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айбек Турсынгалиев. По его данным, на ближайшие 5 лет инвестиционный портфель Павлодарской области составил 151 проект на 1,9 триллиона тенге. Штаб будет не только тщательно сопровождать эти проекты, но и выявлять ниши для привлечения новых инвестиций.





Выявление нишевых проектов может привнести в региональную экономику еще более 400 миллиардов тенге, - отметил Айбек Турсынгалиев. - Эту работу мы намерены вести через Министерство иностранных дел. К примеру, появился предприниматель, который хочет заниматься производством картофельных чипсов. У него есть земельный участок и определенные финансовые ресурсы, но ему нужен иностранный партнер, современные технологии и бренд. В этом случае мы «упаковываем» проект и направляем его в МИД, который передает инвестиционный заказ в казахстанские посольства по всему миру. После этот заказ отправляется на заводы, производящие картофельные чипсы. Получив обратную связь, мы вместе с нашим предпринимателем-заявителем будем рассматривать все возможности сотрудничества.

Основной движущей силой регионального инвестиционного штаба станет оперативная группа, которая будет заниматься решением проблемных вопросов, мониторингом и привлечением инвестиций. В нее войдут не только работники государственных органов, но и представители финансовых институтов и других служб. Оперативная группа будет тесно взаимодействовать с инвестиционными офицерами, в роли которых выступят заместители акимов городов и районов.



Важность этой работы именно на местах подчеркнул глава региона Абылкаир Скаков. Он поручил тщательнее прорабатывать новые бизнес-проекты, дающие рабочие места. Кроме того, по мнению акима, для их реализации уже сейчас необходимо готовить кадровый резерв.





Инвестиции пойдут туда, где будет подготовлена база трудовых ресурсов, - подчеркнул аким Павлодарской области. - Мы должны вплотную взаимодействовать с нашими высшими учебными заведениями, чтобы знать, готовы ли они подготовить и переобучить нужных нам специалистов. Также в вузах должны понимать, какие кадры необходимы. В противном случае в 2025 году, к примеру, мы откроем новое предприятие, а рабочих рук для него может не оказаться.

Абылкаир Скаков поручил изучать потенциал каждой отрасли в отдельности и пересмотреть пул инвестиционных проектов в сторону увеличения. Это касается акиматов тех городов и районов, где на 2021-2025 годы сегодня прогнозируют относительно низкое число проектов. Первые результаты работы регионального инвестиционного штаба рассмотрят уже на его площадке через месяц.