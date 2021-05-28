В Instagram и Facebook теперь можно скрывать лайки

В Instagram и Facebook появилась возможность скрывать количество лайков под постами, передает zakon.kz.

На сайте Instagram сообщили, что некоторое время тестировали возможность скрывать лайки в данной соцсети.

Сегодня мы объявляем, что у всех в Instagram и Facebook теперь будет возможность скрыть свои лайки, - сообщается на сайте.

Там отметили, что оставили право выбора - скрывать лайки или не скрывать, потому что многим нужно видеть количество лайков под постами, чтобы понять, что в тренде или популярно. В Instagram также отметили, что, скрыв лайки, пользователи смогут сосредоточиться на фотографиях и видео, которыми делятся, а не на том, сколько лайков они набирают.

Скрыть показ лайков можно зайдя в раздел Posts в настройках. Пользователи смогут отключать счетчик лайков под отдельными постами.