Приняты новые ограничительные меры в Костанайской области

Главный государственный санитарный врач Костанайской области подписал постановление от 28 мая 2021 года "О применении ограничительных карантинных мер на территории Костанайской области в связи с регистацией случаев COVID-19", передает zakon.kz.

В частности, будут усилены меры по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска в отношении лиц, прибывающих в Костанайскую область через Государственную границу РК.

Возобновляются междугородние внутриобластные автобусные, микроавтобусные перевозки с наполняемостью до 75% посадочных мест, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке.

Разрешены работы общественного городского транспорта с максимальным количеством выхода транспортных единиц на линии в часы пик, с наполняемостью по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, без ограничений по времени.

Кроме того, разрешено передвижение такси без ограничений по времени с обязательным ношением масок водителем и пассажирами. Тоже самое касается и личного автотранспорта.

Жителям области можно передвигаться по территории населенных пунктов Костанайской области с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, группами не более 3 человек или членов одной семьи, без ограничения по времени.

Вместе с тем ограничено передвижение граждан старше 65 лет по территории населенных пунктов Костанайской области, за исключением выхода в магазины для приобретения продуктов, в аптеки, лечебные организации, вынос мусора, выгула животных.

Предусмотрен запрет на проведение зрелищных, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных и других мероприятий.

В то же время разрешено проведение совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате.

Приостановлена деятельность развлекательных учреждений (выставки, караоке, бильярдные, кальянные, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинг клубы, батутов, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях и другие), банкетных залов, букмекерских контор.

Объекты, участвующие в проекте "Ashyq" (бильярдные, компьютерные клубы, боулинг клубы, караоке, выставки, банкетные залы, работающие по типу кафе и ресторанов, в том числе для проведения поминок), работают в соответствии с санэпидтребований.

Разрешена работа кинотеатров, театров, домов культуры, концертных залов, филармоний с заполняемостью не более 20% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, без проведения акций. Объекты, участвующие в проекте "Ashyq", работают в соответствии с санэпидтребований.

Кроме того, разрешено работать:

объектам культуры проведение индивидуальных и групповых репетиций с участием не более 30 человек;

библиотекам, музеям;

религиозным объектам (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) индивидуально, из расчета не менее 4 кв. м. на человека, без проведения коллективных богослужений и массовых мероприятий, в том числе проведение "жума", "тарауих", "айт" намазов и "ауыз ашар", с запретом работы расположенных в них объектов общепита.



Проведение коллективных религиозных мероприятий (в том числе "жұма намаз", ежедневные православные молитвы и другие) на открытом воздухе на территории мечетей, православных церквей и других религиозных объектов осуществляется при соблюдении масочного режима и социальной дистанции из расчета не менее 4 метров на человека, - говорится в постановлении.

Разрешена деятельность объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного сервиса, летних площадок, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 50 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4-6 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы с 07:00 часов до 24:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий.

После 24:00 часов разрешается работа только на вынос и доставку, Объекты, участвующие в проекте "Ashyq", работают в соответствии с санэпидтребованиями.

Также разрешена работа:

фудкортов только на вынос и доставку. Объекты, участвующие в проекте "Ashyq", работают в соответствии с санэпидтребованиями;

стрит – кортов (отдельностоящие палатки, ларьки, киоски без посадочных мест) в штатном режиме;

всех видов продовольственных магазинов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов со штатным распорядком дня с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30% и не менее 4 кв.м. на 1 посетителя. Работа развлекательных зон не разрешается;

фотосалонов, объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно – противоэпидемических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер;

продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер; аптек, магазинов реализации оптики и товаров медицинского назначения, без ограничений по времени;

медицинских центров, кабинетов, стоматологий (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

Также разрешается в четвертой четверти 2020-2021 учебного года:

обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 25 человек;

обучение в комбинированном формате в остальных общеобразовательных школах для учащихся всех классов, с численностью детей в классах не более 25 человек;

индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;

со второго семестра штатное обучение для студентов I курсов колледжей и вузов;

объектов общественного питания на объектах образования при соблюдении санэпидтребований;

работа детских дошкольных учреждений (дежурные группы) с численностью не более 25 человек в группе;

образовательных центров, кабинетов (центров) коррекции, реабилитации и адаптации, по предварительной записи с числом занимающихся в группах не более 15 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

работа детских секций, кружков, факультативов с числом занимающихся в группах не более 15 человек.



Разрешается работа СПА-центров (салонов), аквапарков и термопарка с одновременным присутствием не более 50% посетителей от проектной вместимости и из расчета 5 кв.м. на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, по предварительной записи. Объекты, участвующие в проекте "Ashyq", работают в соответствии с санэпидтребованиями.

Полностью текст документа можно посмотреть здесь.

Постановление вступает в силу с 12:00 часов 28 мая 2021 года.