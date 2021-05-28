Аймагамбетов скептически относится к курсам по безопасности в школах 

На отчетной встрече с населением министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов выcказался по поводу курсов безопасности в школах, передает корреспондент zakon.kz.

Во время сессии "вопрос-ответ" директор одной из казахстанских школ пожаловался, что после случая в Казани сейчас с них требуют проходить курсы безопасности, решать вопросы с видеонаблюдением, в противном случае угрожают оштрафовать.

Конечно, когда речь идет о безопасности в организациях образования, это не только должны быть усилия организаций образования, директоров и коллективов. Наедине не должны решать проблему. Соответствующее министерство тоже активно участвует, сейчас идет больше методологическая работа, - сказал Аймагамбетов.

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По поводу курсов он пояснил, что ранее на педагогическом совете говорил, что нельзя подходить к вопросу обеспечения безопасности "как к какой-то кампании".

Сейчас все ринулись проходить некие курсы. Содержание этих курсов, сами курсы до сих пор в определенных местах вызывают сомнение. Мы сейчас разработали и реализовываем Дорожную карту. Надо действовать постепенно, системно, комплексно по разработанным нами мероприятиям, - считает министр.

Также, по его словам, важным моментом в обеспечении безопасности школьников и учителей является оснащение учебных заведений камерами видеонаблюдения. Особенно в городских школах.

Это дислокация камер, качество, обеспечение специальными охранными компаниями, обеспечение тревожными кнопками, работа психологических служб. Все эти вопросы должны решаться комплексно. Ну и, конечно, очень важным вопросом является решение проблем с компетенциями и коллектива, и детей, как действовать в чрезвычайной ситуации. Как раз многие говорят о случае в Казани, но мы также изучили кейсы во многих школах дальнего зарубежья, не буду говорить, какие страны. Там очень большую помощь при таких случаях оказывает именно реагирование. Как должны вести себя дети, педагоги и в целом сотрудники школы в таких ситуациях. Поэтому мы и этот вопрос считаем приоритетным, - подчеркнул министр.

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Аймагамбетов добавил, что речь идет больше не об этих мерах, а о воспитательной работе.

Нам необходимо усилить воспитательную работу в школах. И когда в школу приходит выпускник с оружием в руках - это является очень большим сигналом. Это говорит о необходимости усиления воспитательной работы, ценностно-ориентированном, - указал он.

Глава Миноборазования прокомментировал также вопрос по штрафам.

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Это не панацея. Штрафы можно дифференцировать. Считаю, что многие организации приходят и начинают штрафовать первых руководителей школ. И здесь надо подходить объективно. Одно дело, когда штрафуют за то, что человек на самом деле имел возможность все это отрегулировать и это зависит от его организационных способностей или действия и бездействия. Другое дело если его штрафуют из-за того, что он не имел влияния - не выделено было финансов, либо вообще от него этот вопрос не зависит... Сейчас министерство занимается этой проблемой. Мы хотим, в том числе оградить наших коллег от необъективности такого рода решений, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан