Чем опасны семечки

Названы пять опасностей семечек, передает zakon.kz.

Как сообщила эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова, в семечках огромное количество жирных кислот, причем превалирует Омега-6. В отличие от целительных Омега-3, Омега-6 усиливают воспаление в организме и первыми усваиваются.

Кроме того, семечки калорийны и провоцируют аппетит. В 100 граммах семечек содержится почти 600 калорий.

В сырых семечках есть витамины и полезные вещества.

Однако большинство людей любят семечки жареные. А это сразу источник конечных продуктов гликирования (КПГ) — одних из главных факторов старения. Наш организм в день может нейтрализовывать достаточно ограниченное количество КПГ, и я уверена, что этот резерв надо потратить на что-то по-настоящему вкусное типа шашлыка, а не на семечки, - рассказала "НТВ" специалист.

Семечки — "грязный" продукт, который может содержать в себе яйца паразитов и прочее.

Также семечки портят зубы. Причем дело не ограничивается маленькими сколами, зачастую трещины от семечек идут по всему зубу.