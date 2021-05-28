"Все, что не убивает, делает сильнее". Дочь Заворотнюк про сплетни о больной матери

Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о слухах, которые ходят вокруг ее онкобольной матери, сообщает zakon.kz.

В октябре 2018 года после рождения младшей дочери у актрисы диагностировали рак мозга.

По информации Утро.ру, слухи всегда окружали ее маму, поэтому она научилась не обращать на них внимания. Однако в последнее время про ее мать говорят слишком страшные вещи.

Слухи порой настолько ужасные, что плакать хочется просто от степени жестокости, – сказала дочь артистки.

Она понимает, что это связано с отказом семьи комментировать болезнь актрисы.

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Если бы мы делились больше достоверной информацией, то в Сети мелькало бы намного меньше статей об "умирающей" звезде, - сообщила она.

Девушка добавила – она старается жить по принципу: "все, что не убивает, делает сильнее".

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Несколько дней назад появилась информация о том, что Анастасии стало хуже. Якобы опухоль начала вновь разрастаться после периода ремиссии.