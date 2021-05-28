Сколько раз казахстанцы применяли оружие для самообороны?

За последние 10 лет оружие в Казахстане применяли в целях самообороны 29 раз. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент zakon.kz.

Проведенным анализом преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия установлено, что за последние 10 лет гражданами в целях самообороны оружие применялось 29 раз, - сообщили в ответ на соответствующий вопрос корреспондента.

При этом в МВД пояснили, что порядок применения конкретного вида оружия, регламентируется статьей 18 Закона "О госконтроле за оборотом отдельных видов оружия".

В соответствии с уголовным законодательством, ст. 32 Уголовного кодекса, граждане имеют право применения оружия: при необходимой обороне и крайней необходимости, то есть защите личности и прав обороняющегося и других лиц, а также охраняемых законом интересов общества и государства от общественно опасного посягательства; для отражения нападения с целью самозащиты или защиты членов своей семьи при реальной угрозе причинения ему и (или) им тяжкого вреда здоровью или жизни, без допущения превышения пределов необходимой обороны, - указывается в сообщении.

В то же время запрещается применять оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и малолетних, кроме случаев совершения ими нападения, угрожающего жизни и здоровью окружающих, группового нападения либо оказания вооруженного сопротивления.

В соответствии со ст. 32 Уголовного кодекса необходимой обороной признается правомерная защита личности и прав обороняющегося и других лиц, а также охраняемых законом интересов общества и государства от общественно опасного посягательства, в том числе путем причинения вреда посягающему лицу. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или государственным органам, - уточнили в МВД.

В ведомстве добавили, что уголовным правонарушением не является причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности, жилища, собственности, земельного участка и других прав обороняющегося или иных лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.

Превышением пределов необходимой обороны признается явное несоответствие защиты характеру и степени общественной опасности посягательства, в результате чего посягающему причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность лишь в случаях умышленного причинения вреда. Не является превышением пределов необходимой обороны причинение вреда лицу, посягающему на жизнь человека, либо при отражении иного посягательства, сопряженного с вооруженным нападением или насилием, опасным для жизни обороняющегося или других лиц, либо с непосредственной угрозой такого насилия, либо с насильственным вторжением в жилище, помещение, а также если обороняющийся вследствие внезапности посягательства не мог объективно оценить степень и характер опасности нападения, - заключили в министерстве.

Оксана Скибан, Нур-Султан