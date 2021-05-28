Обычную реакцию на вакцину казахстанцы принимают за осложнения

В Казахстане проводится двойной надзор за состоянием граждан после вакцинации, сообщила на брифинге доктор медицинских наук, профессор, эксперт Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, член Национальной консультативной комиссии по иммунизации населения МЗ РК Жаннат Сатыбалдиева, передает корреспондент zakon.kz.

Как осуществляется мониторинг после вакцинации? Любая вакцина, как иммуно-биологический препарат, воздействует на организм. В каждом конкретном случае возможны реакции. Причем надо сказать, что у населения естественные реакции организма в виде температуры или ломоты, но рассматривается в виде серьезных осложнений. Это не так. Это естественная реакция, которая решается в течении 2-3 дней. Болезненность и припухлость тоже быстро проходит, — объяснила Жаннат Сатыбалдиева.

По ее словам, в отечественном законодательстве предусмотрено фиксирование и мониторинг после иммунизации у населения.

Так, например, есть приказы, когда в случае того или иного осложнения подается экстренное извещение в санэпидслужбы.

В организации, которую я представляю, в Национальном центре экспертизы лекарственных средств, осуществляется мониторинг побочного действия всех лекарств и вакцин в том числе. Когда на сайт подается карта сообщений и любой гражданин страны может направить туда свои данные. Конечно, причинно-следственная связь подвергается экспертизе. Все эти данные анализируется и подвергаются экспертизе, специалисты очень внимательно рассматривают. Поэтому своего рода двойной надзор и мониторинг осуществляется, — добавила эксперт.

По словам заместителя председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаевой, нежелательные проявления после вакцинации при таких вакцинах, которые есть в Казахстане, должны наблюдаться в течении 3-5 дней.

В данном случае мы сталкиваемся с обращениями, когда связывают свое состояние с вакцинацией через месяц. Проводится тщательное изучение реакции, — подчеркнула Куатбаева.

Профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Ляззат Ералиева также объяснила, что сейчас такое время, когда все события и реакции связывают с вакцинацией, однако в каждом случае необходимо искать причинно-следственную связь.

Если говорить о "живых" вакцинах, то реакции появляются с 5 по 15 день после вакцинации. Те прививки, которые сейчас используются, они не "живые". Как уже говорилось, реакции возникают в первые три дня после вакцинации. Необходимо знать, если касаться каждого случая, что было после вакцинации, какое было состояние, возможно была патология или принимались препараты. Нельзя все связывать с вакцинацией, — отметила Ляззат Ералиева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан