Три миллиарда долларов может получить Беларусь от Евросоюза

В Еврокомиссии (ЕК) разработали план экономической помощи Белоруссии на сумму не менее 3 млрд долларов в случае демократизации республики, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

О подготовке такого плана в начале мая проинформировали представители Светланы Тихановской - участницы последних президентских выборов в Беларуси.

Впервые оппозиции его представил генеральный директор департамента политики добрососедства и переговоров по расширению Еврокомиссии Мачей Поповский. Размеры этой поддержки недавно озвучила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, эти деньги поступят Беларуси только в условиях ее политической демократизации.

План предусматривает финансовую поддержку политических и экономических реформ в стране с участием Международного валютного фонда (МВФ), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). "Как только Белоруссия вступит на демократический путь, ЕС в приоритетном порядке обеспечит немедленную и долгосрочную поддержку" страны, чтобы помочь ей реформировать и сделать более демократическими институты, говорится в документе.

Помощь предполагается разделить на три основных направления.

Восстановление экономики за счет финансовых вливаний: ЕС предполагает мобилизовать до €1,5 млрд макрофинансовой помощи Белоруссии. Среди мероприятий, нацеленных на это, предлагается провести под патронатом Брюсселя инвестиционный форум высокого уровня ЕС — Белоруссия, на который будут приглашены европейские инвесторы. Им будет продемонстрирована инвестиционная привлекательность "демократической, открытой и ориентированной на реформы Белоруссии". Таким образом, говорится в проекте плана, могут быть привлечены дополнительные средства.

Поддержка структурных реформ и повышение конкурентоспособности: поддержка структурных реформ по четырем категориям. Экономическое управление и развитие частного сектора — включает изменение законодательства, защиту частной собственности, а также реформирование госбанков; установление верховенства закона и проведение судебной реформы, для чего должна быть усовершенствована правовая база и улучшено качество работников суда и судей; развитие человеческого капитала — здесь ЕС предлагает свою помощь по улучшению образования в Белоруссии "в соответствии с потребностями рынка труда и мировыми тенденциями".

Это включает проведение реформы высшего образования в рамках Болонского процесса.

На данном направлении также предусмотрены инвестиции в реформы систем социальной защиты, пенсионного обеспечения, помощи инвалидам и необеспеченным слоям населения; реформа государственного управления — одним из главных ее пунктов должна быть децентрализация, распределение полномочий от центра к регионам.

Инвестирование в инфраструктуру, экологическую и цифровую трансформацию: в партнерстве с международными финансовыми учреждениями ЕС рассчитывает мобилизовать не менее €100 млн в виде грантов для привлечения до €1 млрд государственных и частных инвестиций, поддерживающих экологическую и цифровую трансформацию страны.

План также предлагает укрепление политических отношений.

В долгосрочной перспективе подразумевается заключение нового соглашения между ЕС и Белоруссией.

Как только страна вступит на путь демократического перехода, ЕС будет готов предложить двустороннее рамочное соглашение, укрепляющее долгосрочные отношения между ними, говорится в документе.