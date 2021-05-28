В "Алматы су" ответили на заявление жительницы, оплачивающей несуществующие услуги

Распространенная одной из жительниц алматинского микрорайона Ожет информация о начислении ей платы за якобы непредоставленные ГКП "Алматы су" услуги водоотведения не соответствует действительности, сообщает zakon.kz.

Проверка фактов, изложенных в публикациях, показала, что часть домостроений, расположенных в микрорайоне Ожет на улице Сумбиле, в том числе дом заявительницы, в настоящее время подключены к действующей канализационной сети. Отвод стоков происходит в рабочем режиме. А начисления производятся исключительно по фактически оказанным услугам на основании заключенного договора с владельцами жилых зданий, - сообщили в ГКП "Алматы су".

Что касается недавно построенной в Ожете новой канализационной сети, то она еще не сдана в эксплуатацию.

Как сообщили в компании, никакие договоры на услуги водоотведения в зоне новой недействующей сети с предприятием не заключались, а значит, начисления не производились. Новая канализационная сеть начнет действовать после возведения насосной станции, о чем будет сообщено дополнительно.