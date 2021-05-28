Зеленский хочет поговорить с Байденом перед его встречей с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский хочет поговорить со своим американским коллегой Джо Байденом перед его встречей с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве, передает zakon.kz.

Украинская и американские стороны прорабатывают телефонный звонок между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским перед саммитом лидеров США и России в Женеве, где Байден встретится с Владимиром Путиным, - говорится в сообщении украинского издания "Зеркало недели", которое ссылается на источник в кабинете министров Украины.

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Напомним, первый американо-российский саммит со времени вступления Байдена на пост президента США состоится в Женеве 16 июня. Встреча пройдет в конце уже запланированной поездки Байдена в Великобританию на саммит G7 и в Брюссель на встречу лидеров НАТО.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, на саммите будет рассмотрен "полный спектр важных вопросов", поскольку США стремятся "восстановить предсказуемость и стабильность" своих отношений с Россией.

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Ранее Джо Байден заявил, что намерен обсудить с Путиным хакерскую атаку со стороны России на американскую компанию Colonial Pipelinе, которая произошла в начале мая. Также сообщалось, что во время встречи стороны могут поднять вопросы безопасности и контроля вооружений.