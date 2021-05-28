Секретный режим обнаружили в Android 12

28 мая 2021, 20:59
Фото: cnews.ru

В вышедшей бета-версии Android 12 обнаружили секретный игровой режим - Game Mode, передает zakon.kz.

Как сообщает ixbt.com, секретный игровой режим уже работает, но пока находится в необычном месте.

Отмечается, что один из пользователей Reddit обнаружил его в настройках приложения Digital Wellbeing (Цифровое благополучие). Причем там, где вряд ли должен быть игровой режим: в расписании режимов "Не беспокоить".

Фото: ixbt.com

Как предполагают источники, в финальной версии Android 12 игровой режим будет выведен в другое место в списке настроек смартфона.


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