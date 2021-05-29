Как помочь собаке пережить жару

Специалисты поделились несколькими советами с владельцами собак, которым подсказали, как помочь четвероногим друзьям пережить жару, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", летние температуры несут опасности, о которых не стоит забывать владельцам питомцев. В этот период особенно важно позаботиться не только о себе, но и о своих четвероногих друзьях, которые так же, как и люди, страдают от жары. Благотворительная организация Dogs Trust дала несколько советов о том, как защитить собаку от перегрева.

Не выходите на прогулку днем

Владельцам следует избегать выгула собак в самое жаркое время дня. Ранее утро или поздний вечер, когда солнце находится не в самой активной своей фазе, - отлично подойдет для выгула питомцев. Днем для прогулки стоит выбирать затененные маршруты.

Больше всего риску солнечного ожога, по словам специалистов, подвержены собаки со светлой шерстью. Из-за этого им нужно избегать прямых солнечных лучей.

Избегайте чрезмерных физических нагрузок

Дрессировкой и другими видами активностями стоит заниматься утром/вечером или дождаться более прохладной погоды. Причина - и человеку, и собаке крайне тяжело бегать под палящим солнцем.

Не забывайте про воду

Также специалисты при выгуле четвероногих друзей советуют носить с собой бутылку воды и миску. В период жары рекомендуется пить воду чаще.

Собака в машине – это может быть опасно

Вместе с тем владельцев собак призывают дважды подумать о поездках на машине вместе с питомцем. При высокой температуре салон автомобиля сильно нагревается, к таким перепадам температур животные не готовы. Кроме того, крайне опасно оставлять питомца одного в запертой машине. Всего 20 минут нахождения собаки в таких условиях могут привести к летальному исходу.