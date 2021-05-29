В Нур-Султане задержан мужчина, который три года был в международном розыске

В Нур-Султане задержали мужчину, который три года скрывался от полиции, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", в международный розыск его объявили еще в 2017 году из-за покушения на убийство. Он ударил мужчину ножом в грудь. Конфликт произошел возле одного из столичных клубов из-за девушки. Пострадавший остался жив, а подозреваемый после этого случая пустился в бега.

Мужчина прятался в соседней России и отдаленных регионах Казахстана. Когда решил вернуться в Нур-Султан, его задержали полицейские.

Мы получили информацию о возможном его местонахождении в столице. Была проведена спецоперация по его задержанию. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Обвиняемому грозит срок лишения свободы от 10 до 25 лет. начальник Управления криминальной полиции ДП Нур-Султана Дмитрий Демидов

Отмечается, что задержанный ранее был судим за хулиганство и хранение оружия. Также проводится проверка на его причастность к аналогичным преступлениям.