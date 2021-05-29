ВОЗ готова включить QazVac в список препаратов, рекомендованных на случай ЧС

29 мая 2021, 06:07
Фото: МВК

Всемирная организация здравоохранения готова включить казахстанскую вакцину QazVac в список препаратов, рекомендованных ВОЗ на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает zakon.kz.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев провел онлайн-встречу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Глава Казахстана выразил признательность Организации за поддержку нашей стране в первые месяцы пандемии.

Особое внимание, во время беседы, было уделено процессу вакцинации против COVID-19. Касым-Жомарт Токаев отметил, что предварительная эффективность казахстаанской вакцины QazVac составила 96%.

В настоящее время профильные органы приступили к процессу получения одобрения отечественного препарата от COVID-19 со стороны ВОЗ.


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