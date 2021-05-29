Иностранные туристы не смогут приехать в Казахстан на личном авто

Туристы массово возвращают путевки на базы отдыха и отели Алаколя и Бухтармы в Восточном Казахстане, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Как рассказали туроператоры, причиной стала фейковая информация о том, что всем без исключения отдыхающим необходимо сдавать ПЦР-тест. Такие "диверсии" грозят срывом сезона, который и так обещает быть не легким, говорят предприниматели. Постановлением главного санврача республики, Казахстан закрыт для иностранного туриста. Репортаж Ирины Якуниной.

Туристический сезон начался, а у операторов и их гостей вопросов больше, чем ответов. Людям не понимают, что зачем сдавать ПЦР-тесты, например, привитым отдыхающим?

У нас нет понимания исчерпывающего, требуются ПЦР-справки при заезде гостей из других областей на отдых на Алаколь? Также мы ждем туристов из ближнего зарубежья РФ и КР и до конца непонятно, как нам инструктировать наших туристов, что им отвечать. директор базы отдыха Елена Асылбекова

Чиновники пояснили: разлетевшаяся в сети информация - фейк, а точнее вырванная из контекста фраза. ПЦР-тест нужен будет только иностранцам при въезде в страну. А вот на курортах достаточно приложения "Ashyq".

Это безответственные действия именно администраторов пабликов в социальных сетях, которые в погоне за рейтингом, не думали о последствиях. Нужно отнестись с пониманием к турбизнесу. Потому что в 2020 году они очень большие потери понесли финансовые. Альтернатива ПЦР есть - это работа мобильного сервиса "Ашик". Любой гражданин, турист может по данному приложению приехать на базу отдыха. руководитель управления туризма и внешних связей ВКО Марат Кабаков

Но даже отмена ПЦР-теста не спасет туристическое лето этого года, считают туроператоры. На базах отдыха Восточного Казахстана всегда делали ставку на гостей из приграничных регионов стран СНГ. Традиционно сюда приезжали десятки тысяч туристов. теперь туристы из соседних стран не смогут пересечь границу на личном авто.

Россияне, этот тот турист, которого мы давно потеряли. Потому что межведомственная комиссия приняла решение о том, чтобы автомобильную границу вообще закрыть. Въехать к нам не может никто. Вы можете уехать только к маме, папе, родным детям, на мед лечение и учебу, с туристической целью, для них въезд категорически запрещен. представитель компании тур-оператора Валерия Топоняк

Единственная альтернатива для интуристов - прилететь на самолете. Но сейчас вместо ежедневных 10 рейсов - 10 рейсов в неделю. А стоимость билета - от 300 тысяч тенге на человека. Скоростной поезд отменили, обычный 352-ой ходит через день и билеты раскуплены на месяцы вперед.

Заполнять базы отдыха этим летом разрешено на 80%. Чиновники делают смелые прогнозы: этим летом в ВКО отдохнут более 140 тысяч человек. Но туроператоры в это не верят. Говорят, хорошо бы дотянуть хотя бы до цифр прошлого года. Тогда базы отдыха и санатории региона приняли чуть более 40 тысяч человек.