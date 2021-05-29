В Алматы создан современный "сервис-центр" для военной техники

В алматинской базе хранения и ремонта запущен в эксплуатацию цех по ремонту вооружения и военной техники, сообщает zakon.kz.

Это первый в истории Вооруженных Сил Казахстана цех, в котором может проводиться ремонт бронетанковой техники и ракетно-артиллерийского вооружения комплексно, включая систему управления огнем, огневые средства, силовую установку, ходовую часть и электроспецоборудование. Для этого имеются три специализированных участка и четыре поста с необходимой аппаратурой и производственными мощностями.

Конструкторское проектирование и создание цеха выполнено по инициативе и при непосредственном участии Управления начальника тыла и вооружения ВС РК под руководством полковника Асылбека Сатвалдинова.

Площадь объекта составляет более 900 кв.м. Он оснащен современным диагностическим, подъемным, сварочным, монтажным оборудованием из России, Германии и Китая.

Ремонт выполняется высококвалифицированными штатными специалистами Вооруженных Сил – военнослужащими и гражданским персоналом, имеющими большой опыт работы как в воинских частях, так и на военных заводах.

Проведение ремонта силами штатных воинских подразделений позволит прежде всего обеспечить высокую боевую готовность. Техника будет возвращаться в строй оперативно, в кратчайшие сроки. К примеру, танк в зависимости от сложности работ наши специалисты смогут "поставить на ход" за 10-15 суток. Кроме того, это сэкономит значительные бюджетные средства. А с принятием изменений в законодательство Министерство обороны сможет самостоятельно закупать запчасти и комплектующие. Это повысит оперативность нашей работы, и цех будет постоянно задействован на полную мощность, – пояснил начальник тыла и вооружения полковник Асылбек Сатвалдинов.

В ходе посещения цеха министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев подчеркнул, что необходимо проработать вопрос создания таких "сервис-центров" и в других регионах. Это обеспечит поддержание необходимого уровня боевой готовности военной техники, снизит время и расходы на транспортировку вооружения к местам проведения ремонта.

Также руководитель оборонного ведомства отметил большую работу, проведенную за последний год Управлением начальника тыла и вооружения. В частности, решен вопрос с повышением стоимости продовольственного пайка для военнослужащих. Идет работа над совершенствованием военной формы. Впервые за долгие годы проведена полная инвентаризация военного имущества. Неиспользуемое военное имущество передается в уполномоченный орган для последующей реализации и направления вырученных средств в бюджет страны.

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Министр обороны выразил благодарность всем, задействованным в этих мероприятиях, и лично начальнику тыла и вооружения.

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