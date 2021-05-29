Камеры, освещение и детские площадки появятся в алматинском Шаныраке

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда проверил ход строительства дорог в микрорайонах Ужет и Шанырак-5, сообщает zakon.kz.

Жители этих и других микрорайонов на присоединенных территориях неоднократно обращались с просьбами проложить дороги.

Как и обещали на встречах весной, с установлением теплой погоды начали асфальтирование. В мкр. Ужет в настоящее время ведутся дорожно-строительные работы на 15 улицах. Всего здесь впервые будет построено 11,3 км дорог на 87 улицах. В мкр. Шанырак-5 работы ведутся на 18 улицах, здесь появится 6,6 км новых дорог на 29 улицах. Подрядчики обязуются завершить асфальтирование к концу лета, - сообщил аким на своей странице в instagram.

Также по запросу горожан решается вопрос с уличным освещением.

Мы построим детские площадки, объекты социального назначения, откроем модульные посты полиции и установим камеры видеонаблюдения. Таким образом, постепенно будем решать главную задачу комплексного плана развития "Новый Алматы" — создание комфортных условий проживания для всех алматинцев, вне зависимости от места проживания, - добавил Сагитаев.