Кыргызстанца без ПЦР-справки депортировали в аэропорту Алматы

Информация по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами, за 28 мая, сообщает zakon.kz.

28 мая 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыл 31 международный авиарейс из Германии, ОАЭ, Турции, Грузии, Китая, Республики Беларусь, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

Всего за сутки прибыло 3 999 авиапассажиров. В том числе:

в аэропорт г. Алматы – 15 рейсов, 1 918 пассажиров;

в аэропорт г. Нур-Султан – 9 рейсов, 1 205 пассажиров;

в аэропорт г. Шымкент – 2 рейса, 262 пассажира;

в аэропорт г. Актау – 3 рейса, 349 пассажиров;

в аэропорт г. Атырау – 1 рейс, 115 пассажиров;

в аэропорт г. Туркестан – 1 рейс, 150 пассажиров.

Кроме того, 28 мая 2021 года гражданин, прибывший авиарейсом Ош– Алматы без ПЦР-справки, был депортирован в аэропорту г. Алматы.