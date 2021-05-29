Гибридный штамм коронавируса нашли во Вьетнаме

Новый гибридный штамм коронавируса обнаружили ученые во Вьетнаме, заявил министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг. сообщает zakon.kz.

Он обладает высокой скоростью распространения в воздухе и способен быстро передаваться от человека к человеку. Мутировавший вариант имеет признаки британского и индийского вируса.

В Минздраве страны собираются объявить об этой разновидности на мировой генной карте.

Новый штамм с коротким инфекционным циклом стал причиной роста заболеваемости в стране, - сказал Нгуен Тхань Лонга.

Как сообщает издание VnExpress, с начала пандемии во Вьетнаме выявили 6 713 случаев заражения, из которых 3 643 человек заболели за последний месяц. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончались 47 человек.