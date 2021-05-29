Меладзе рассказал о родительских буднях

12 апреля Альбина Джанабаева подарила Валерию Меладзе очаровательную дочь, сообщает zakon.kz.

По информации Starhit.ru, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева приняли участие в шоу "Вечерний Ургант". Они рассказали Ивану Урганту, как справляются с родительскими хлопотами.

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По ночам стараюсь подхватить малышку. Она все больше и больше просыпается, растет, меньше спит, соответственно, ей надо больше уделять времени. Памперсы? Эти занимаемся мама. Но в ответственный момент я отвлекаю малышку, — сказал Меладзе.

Он добавил, что его семья все же нуждается в посторонней помощи.

Не то чтобы мы сильно ищем, но нам нужна няня. Какие требования? Мы смотрели такие резюме! Там пишут, что няня имеет первый разряд по волейболу, играет на гитаре, фортепиано, есть высшее образование по математике и другим наукам… Я думаю, что нельзя брать такую хорошую няню на ее фоне, мы, как родители, можем померкнуть. Ребенок скажет: "Не нужны мне такие родители!" — сказал он.

Альбина Джанабаева добавила, что идеальный кандидат на должность няни должен по-настоящему любить детей.

Пара поженились в 2014 году. 26 февраля 2004 года она родила сына Константина, а 2 июля 2014 года родился второй сын Лука. Агата родилась 12 апреля в одной из московских клиник.