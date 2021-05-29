Какие меры приняло МВД по усилению контроля за оборотом орудия в Казахстане

Какие меры приняты в министерстве внутренних дел РК по усилению контроля за оборотом гражданского и служебного оружия и боеприпасов к нему? Об этом рассказали в ведомстве, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметили в МВД, отвечая на соответствующий вопрос редакции, ведомством принят ряд организационных и практических мер по усилению контроля за оборотом гражданского и служебного оружия и боеприпасов к нему, в том числе на законодательном уровне.

В частности, введен ряд ограничительных мер для владельцев гражданского оружия, а также усилены требования для юридических лиц, занятыми в сфере оборота оружия, а именно ограничено предельное количество оружия самообороны до двух единиц (разрешается приобретать гладкоствольное длинноствольное (без права ношения), либо газовый пистолет, либо электрошокер), а также охотничьего оружия до 4-х единиц (с нарезным стволом - двух и гладкоствольного - двух единиц), - пояснили в своем ответе полицейские.

Также введен запрет на приобретение, хранение и ношение оружия лицами, состоящими на учетах в органах внутренних дел или национальной безопасности по линии борьбы с терроризмом, экстремизмом или организованной преступностью. Вдобавок введен запрет на приобретение гражданами огнестрельного длинноствольного нарезного оружия крупного калибра (более «.338 LapuaMag» (8,6*70мм), а также передачи оружия другому лицу.

Помимо этого, установлены единые требования к размещению и техническому оснащению оружейных магазинов (введен запрет на размещение помещений для хранения оружия и патронов к нему и торговли ими в жилых домах (жилых зданиях), на территориях развлекательных заведений, торговых объектов, организаций образования, здравоохранения и культуры, спортивных объектов, гостиниц, объектов общественного питания, вокзалов, станций, линий метрополитена, портов, аэропортов, аэродромов), - указывается в сообщении.

Наряду с этим запрещена продажа оружия оружия в оружейных магазинах в состоянии, позволяющем производство выстрела. При этом ужесточена ответственность юридических и физических лиц за нарушения правил оборота оружия и патронов к нему (увеличены штрафные санкции, направление на повторную проверку знаний правил безопасного обращения с оружием). И определен особый порядок госконтроля за субъектами предпринимательства, занятыми в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

Между тем, касательно права приобретения оружия нерезидентами Казахстана в МВД указали, что в соответствии со ст. 12 закона «О госконтроле за оборотом отдельных видов оружия», иностранные граждане, зарегистрированные в органах внутренних дел в установленном порядке для проживания на территории Казахстана на срок не менее одного года, имеют право приобретать только оружие самообороны газовых пистолетов и револьверов на общих основаниях по ходатайствам дипломатических представительств государств, гражданами которых они являются.

Оксана Скибан, Нур-Султан.