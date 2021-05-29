Стивен Сигал официально вступил в партию "Справедливая Россия - За правду"

29 мая 2021, 18:20
Фото: Alexei Nikolsky/Afp/Getty Images

Голливудский актер Стивен Сигал официально вступил в партию "Справедливая Россия - За правду", передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, актеру уже вручили партийный билет. Это произошло на заседании палаты депутатов объединенной партии в субботу, 29 мая.

Фото: РИА Новости

Ранее голливудский актер был членом партии "За правду", теперь вместе с командой Захара Прилепина он присоединился к "Справедливой России - За правду".

Актер продолжит заниматься вопросами экологии, особенно борьбой против загрязнения природы, - рассказали ранее в партийной пресс-службе.


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