Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана

В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

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По данным РГП "Казгидромет", 30 мая днем в Атырауской области местами ожидается гроза. Днем сохраняется сильная жара до 37 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидается местами гроза, днем на юге ожидается сильная жара до 35 градусов. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с. В Уральске ожидается гроза.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на западный, днем местами 15-20 м/с. На юге области сохраняется сильная жара до 37 градусов.

В Акмолинской области днем ожидаются сильная жара до 35 градусов и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 м/с.

В Карагандинской области днем местами ожидается сильная жара до 38 градусов.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, туман. Днем местами ожидается сильная жара до 38-40 градусов.

В Костанайской области днем местами ожидаются гроза, сильная жара до 35 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем местами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается днем местами гроза. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

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