Один человек погиб при крушении самолета в Техасе

Один человек погиб и один получил ранения в результате крушения легкомоторного самолета в американском штате Техас, сообщает zakon.kz со ссылкой на Риа Новости.

Об этом сообщает телеканал ABC13 со ссылкой на власти.

По данным канала, самолет PZL-104 Wilga разбился в городе Пэрленд. На борту находились два человека, выжившая при крушении женщина сломала руку.

Причины крушения неизвестны. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) проведут расследование инцидента.